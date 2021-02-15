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Обамеянг поблагодарил болельщиков после хет-трика в ворота Уэльса

01:35
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над «Лидсом» (4:2) в матче чемпионата Англии. Габонец оформил в игре свой первый хет-трик в английской премьер-лиге. В январе он пропустил три матча лондонцев из-за болезни матери, а в начале февраля дважды вышел на замену в проигранных встречах.

«Хочу поблагодарить всех в клубе и болельщикам, — цитирует BBC Обамеянга. — Хет-трик для меня многое значит. Я очень много работаю, и для меня были непростые времена.

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