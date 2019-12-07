Обамеянг не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не хочет подписывать новый контракт с клубом. Действующее соглашение 30-летнего габонца истекает через полтора года, сообщает Daily Mirror.

Обамеянг недоволен тем, как выступает команда, и тем, что она не добивается результатов. Он склоняется к тому, чтобы покинуть клуб.

По ходу этого сезона Обамеянг был назначен капитаном «канониров». Он провел 18 матчей и забил 12 голов.

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