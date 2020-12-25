Обамеянг может сыграть в матче с «Челси»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сыграть в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси».

Главный тренер канониров Микель Артета заявил, что футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе. Решение о его участие в этой встрече будет принято непосредственно перед матчем.

В текущем сезоне 31-летний габонец провел 15 матчей за «Арсенал», в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Матч «Арсенал» — «Челси» состоится 26 декабря. Начало — в 20.30 по московскому времени.