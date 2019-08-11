Обамеянг и Ляказетт ведут переговоры о новом контракте с "Арсеналом"

"Арсенал" ведет переговоры по поводу новых контрактов с форвардами Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщают британские СМИ. Договоренность пока не достигнута.

Как информирует The Sun, контракт Обамеянга истекает в 2021 году, Ляказетта - в 2022-м. Клуб хочет продолжить сотрудничество с ними на долгосрочной основе.

30-летний Пьер-Эмерик Обамеянг в прошедшем сезоне провел 51 матч за "Арсенал" и забил 31 мяч при восьми голевых передачах. У 28-летнего Александра Ляказетта 49 матчей, 19 голов и 13 ассистов.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр