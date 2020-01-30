«Ньюкасл» заплатит «Тоттенхэму» 2 миллиона фунтов за аренду Роуза

«Ньюкасл» договорился об аренде 29-летнего защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Daily Star. По информации источника, переезд англичанина на «Сент-Джеймс Парк» обойдется «сорокам» в 2 миллиона фунтов. Также, у «Ньюкасла» есть право на выкуп Роуза летом 2020 года, сумма данной опции не называется.

На счету Роуза 2 результативных передачи в 16 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего игрока в 20 миллионов евро.