«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Джонса у «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может покинуть команду, сообщает Mirror. В его приобретении заинтересован «Ньюкасл». «Красные дьяволы» намерены выручить за игрока порядка 13 миллионов евро.

Джонс считается только четвертым центральным защитником команды. Он проигрывает конкуренцию Гарри Магуайру, Виктору Линделефу и Эрику Байи. Также в конце сезона из аренды вернется Крис Смоллинг.

На счету 28-летнего Джонса 1 гол в 8 матчах. Контракт англичанина рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.