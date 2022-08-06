«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», «Борнмут» обыграл «Астон Виллу»

«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест» в матче первого тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 2:0.

Голами отметились Фабиан Шер и Каллам Уилсон.

В другом матче тура «Борнмут» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0. Забили Жефферсон Лерма и Киффер Мур.

«Ньюкасл» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» также 3 очка и 4-я позиция.

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» очков не набрали и занимают 19-е и 17-е места.