«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», «Борнмут» обыграл «Астон Виллу»
«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест» в матче первого тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 2:0.
Голами отметились Фабиан Шер и Каллам Уилсон.
В другом матче тура «Борнмут» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0. Забили Жефферсон Лерма и Киффер Мур.
«Ньюкасл» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» также 3 очка и 4-я позиция.
«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» очков не набрали и занимают 19-е и 17-е места.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
4
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|1
|
|
Кенни Тете
Фулхэм
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
Новости