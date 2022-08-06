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«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», «Борнмут» обыграл «Астон Виллу»

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«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест» в матче первого тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 2:0.

Голами отметились Фабиан Шер и Каллам Уилсон.

В другом матче тура «Борнмут» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0. Забили Жефферсон Лерма и Киффер Мур.

«Ньюкасл» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» также 3 очка и 4-я позиция.

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» очков не набрали и занимают 19-е и 17-е места.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:0
Ноттингем Форест
Голы
Шер, 58 (1:0), Уилсон, 78 (2:0)
Ньюкасл Юнайтед
Поуп Триппьер Шер Таргетт Берн Жоэлинтон Альмирон (Лонгстафф, 81) Уиллок (Фрэйзер, 81) Гимарайнс (Ботман, 90) Уилсон (Вуд, 90) Сен-Максимен (Мерфи, 90)
Ноттингем Форест
Хендерсон Уорралл Уильямс Тоффоло Ниакате (Майтен, 83) Маккенна Колбэк Лингард О`Брайен (Мангаля, 75) Сарридж (Авонийи, 63) Джонсон
Предупреждения
Уорралл 15’, Уильямс 23’, О`Брайен 56’
Судьи
Хупер (Англия)
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:0
Астон Вилла
Голы
Лерма, 2 (1:0), Мур, 80 (2:0)
Борнмут
Траверс Земура Мефам Келли Смит Биллинг Лерма Таверньер (Кристи, 86) Соланке (Станислас, 90) Пирсон (Кук, 72) Мур
Астон Вилла
Мартинес Динь Диегу Карлос Конса Кэш Рэмси (Буэндия, 46) Камара (Дуглас Луис, 82) Макгинн Коутинью (Арчер, 82) Ингс (Уоткинс, 66) Бэйли
Предупреждения
Смит 39’, Пирсон 45’, Биллинг 73’  -  Ингс 23’, Рэмси 45’, Дуглас Луис 90’
Судьи
Бэнкес (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» на старте АПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
4
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
5
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
13
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Александр Митрович

Фулхэм

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Тоттенхэм Хотспур

 1
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 1
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И К Ж
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Родриго Бентанкур

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 1 0 1
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