«Борнмут» разгромил «Ньюкасл», Клюйверт сделал хет-трик
«Ньюкасл» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии проиграл «Борнмуту» (1:4). Нападающий Джастин Клюйверт оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|
7
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
8
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
9
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
10
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
12
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
13
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
14
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 4
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|17
|1
|5
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