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Сегодня, 17:40

«Борнмут» разгромил «Ньюкасл», Клюйверт сделал хет-трик

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Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт сделал хет-трик в матче с «Ньюкаслом» (4:1).
Фото Reuters

«Ньюкасл» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии проиграл «Борнмуту» (1:4). Нападающий Джастин Клюйверт оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 15:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:4
Борнмут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2024-2025/
Джастин Клюйверт
ФК Борнмут
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
7
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
8
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
9
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
10
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12
 МЮ 21 7 5 9 26-29 26
13
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
14
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
15
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 21 3 5 13 23-46 14
20
 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 - : -
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 - : -
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 - : -
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 17 1 5
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