«Ньюкасл» вышел в 1/4 финала Кубка Англии
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«Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич» в матче 1/8 финала Кубка Англии (3:2).
Кубок Англии
1/8 финала
«Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3 (0:2)
Голы: Альмирон, 33 (0:1). Альмирон, 45+1 (0:2). Лазаро, 47 (0:3). Филлипс, 74 (1:3). Зохоре, 90+3 (2:3).
«Вест Бромвич Альбион»: Бонд, Гиббс, Бартли, Ферлонг, О`Ши, Бэрри (Кровинович, 57), Брант (Таллок, 86), Эдвардс, Харпер, Филлипс, Остин (Зохоре, 67).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Роуз, Шер, Манкильо, Ласкеллес, Лазаро (Лежен, 90+1), Бенталеб, Альмирон (Шелви, 71), Лонгстафф, Сен-Максимен (Гэйл, 80), Жоэлинтон.
Предупреждения: Роуз, 43. Бенталеб, 63. Дарлоу, 78.
Судья: Тэйлор.
3 марта. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».