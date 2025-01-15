«Ньюкасл» сыграет с «Вулверхэмптоном» в 21-м туре чемпионата Англии в среду, 15 января. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймсский парк» в Ньюкасле (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Ньюкасла набрала 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптонский клуб с 16 баллами располагается на 17-й строчке премьер-лиги.

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