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13 сентября 2025, 18:59

Дебютный гол Вольтемаде принес «Ньюкаслу» победу над «Вулверхэмптоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Ньюкасл» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забил новичок «сорок» Ник Вольтемаде.

«Ньюкасл» (5 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.
13 сентября 2025, 17:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон

В параллельных матчах «Фулхэм» победил «Лидс» (1:0), «Эвертон» и «Астон Вилла» сыграли вничью (0:0), «Борнмут» переиграл «Брайтон», а «Кристал Пэлас» и «Сандерленд» поделили очки (0:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.
13 сентября 2025, 17:00. Крэйвен Коттедж (Лондон)
Фулхэм
1:0
Лидс
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.
13 сентября 2025, 17:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)
Эвертон
0:0
Астон Вилла
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.
13 сентября 2025, 17:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
2:1
Брайтон
Источник: Таблица АПЛ
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ФК Лидс
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
Ник Вольтемаде
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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