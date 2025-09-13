Дебютный гол Вольтемаде принес «Ньюкаслу» победу над «Вулверхэмптоном»
«Ньюкасл» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол на 29-й минуте забил новичок «сорок» Ник Вольтемаде.
«Ньюкасл» (5 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.
В параллельных матчах «Фулхэм» победил «Лидс» (1:0), «Эвертон» и «Астон Вилла» сыграли вничью (0:0), «Борнмут» переиграл «Брайтон», а «Кристал Пэлас» и «Сандерленд» поделили очки (0:0).
Источник: Таблица АПЛ
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|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
|0-0
|0
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10
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
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|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
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|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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