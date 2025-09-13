Дебютный гол Вольтемаде принес «Ньюкаслу» победу над «Вулверхэмптоном»

«Ньюкасл» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забил новичок «сорок» Ник Вольтемаде.

«Ньюкасл» (5 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.

13 сентября 2025, 17:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

В параллельных матчах «Фулхэм» победил «Лидс» (1:0), «Эвертон» и «Астон Вилла» сыграли вничью (0:0), «Борнмут» переиграл «Брайтон», а «Кристал Пэлас» и «Сандерленд» поделили очки (0:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.

13 сентября 2025, 17:00. Крэйвен Коттедж (Лондон)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.

13 сентября 2025, 17:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)