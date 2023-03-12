«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» и прервал серию из 5 матчей без побед
«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» дома в матче 27-го тура АПЛ — 2:1.
Форвард хозяев Александр Исак открыл счет на 26-й минуте. Нападающий гостей Хван Хи Чхан сравнял счет на 70-й минуте, но на 79-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон принес победу своей команде.
«Ньюкасл» опередил «Ливерпуль» и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 44 очками в 25 играх. «Сороки» прервали свою серию из 5 матчей без побед (3 поражения и 2 ничьи).
«Вулверхэмптон» занимает 13-е место с 27 очками в 27 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
6
|Ньюкасл
|25
|11
|11
|3
|37-18
|44
|
7
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|
8
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32-39
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|26
|6
|4
|16
|20-41
|22
|11.03
|15:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Лидс – Брайтон
|2 : 2
|11.03
|18:00
|
Лестер – Челси
|1 : 3
|11.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|3 : 1
|11.03
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|0 : 1
|12.03
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|0 : 3
|12.03
|17:00
|
МЮ – Саутгемптон
|0 : 0
|12.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 1
|12.03
|19:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|2 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|25
|1
|7
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|24
|1
|4