«Ньюкасл» с минимальным счетом победил «Вулверхэмптон»

Читать «СЭ» в

«Ньюкасл» победил «Вулверхэмптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Сороки» выиграли на своем поле с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча в середине второго тайма стал нападающий Крис Вуд.

«Ньюкасл» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 34 очка, поднявшись на 14-е место. «Вулверхэмптон» занимает 8-ю строчку (49 очков).