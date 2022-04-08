«Ньюкасл» с минимальным счетом победил «Вулверхэмптон»
«Ньюкасл» победил «Вулверхэмптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Сороки» выиграли на своем поле с минимальным счетом — 1:0.
Автором победного мяча в середине второго тайма стал нападающий Крис Вуд.
«Ньюкасл» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 34 очка, поднявшись на 14-е место. «Вулверхэмптон» занимает 8-ю строчку (49 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
6
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
7
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|
14
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
15
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|
18
|Бернли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|
19
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|1 : 0
|9.04
|14:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|9.04
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|9.04
|17:00
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|9.04
|17:00
|
Уотфорд – Лидс
|- : -
|9.04
|19:30
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|10.04
|16:00
|
Норвич – Бернли
|- : -
|10.04
|18:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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