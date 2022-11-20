«Ньюкасл» включился в борьбу за нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Тюрама

«Ньюкасл» включился в борьбу за нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает Bild.

Английский клуб готов оформить трансфер 25-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация, что немецкий клуб готов продать футболиста за 10 миллионов евро, так как летом у него истекает контракт.

В нынешнем сезоне Маркус Тюрам — сын знаменитого экс-игрока сборной Франции Лилиана Тюрама — забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.