«Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании Уорд-Проуза

Полузащитник «Саутгемптону» Джеймсу Уорд-Проузу сказали, что он может покинуть команду, если клуб вылетит из АПЛ, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в 28-летнем игроке заинтересованы «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Эти клубы могут сделать предложение полузащитнику летом.

В текущем сезоне Уорд-Проуз сыграл за «Саутгемптон» 38 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года.