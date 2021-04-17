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«Ньюкасл» дома обыграл «Вест Хэм»

16:28
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«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.

Первый гол хозяева забили благодаря автоголу защитника Иссы Диопа. В составе победителей отличились Жоэлинтон и Джозеф Уиллок. У «Вест Хэма» голами отметились Диоп и Джесси Лингард, который реализовал пенальти. С 36-минуты первого тайма гости играли в меньшинстве, вторую желтую получил защитник Крэйг Доусон.

После 32 туров АПЛ «Ньюкасл» (35) занимает 15-е место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (55) располагается на 4-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

32-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:2 (2:0)

Голы: Диоп, 36 — в свои ворота (1:0). Жоэлинтон, 41 (2:0). Диоп, 73 (2:1). Лингард, 80 — с пенальти (2:2). Уиллок, 82 (3:2).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Ритчи, Дамметт, Шелви, Альмирон, Лонгстафф (Уиллок, 81), Сен-Максимен (Уилсон, 64), Мерфи, Жоэлинтон (Кэрролл, 90+8).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Диоп, Джонсон (Фредерикс, 90+5), Нобл (Бенрама, 75), Лингард (Лансини, 87), Пабло Форнальс, Соучек, Боуэн.

Предупреждения: Доусон, 12. Шелви, 16. Мерфи, 90+6.

Удаление: Доусон, 36.

Судья: Френд (Англия).

17 апреля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл Юнайтед — Вест Хэм

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