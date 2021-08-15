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«Вест Хэм» одержал победу над «Ньюкаслом» в первом туре чемпионата Англии

17:55
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«Ньюкасл» проиграл «Вест Хэму» со счетом 2:4 в первом туре чемпионата Англии.

У хозяев мячи забивали Каллум Уилсон и Джейкоб Мерфи.

Среди гостей голами отличились Аарон Крессуэлл, Саид Бенрама, Томаш Соучек и Майкл Антонио.

В этом матче Антонио забил 47-й мяч за «Вест Хэм» в премьер-лиге . По этому показателю он сравнялся с рекордсменов клуба Паоло Ди Канио.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:4 (2:1)

Голы: Уилсон, 5 (1:0). Крессуэлл, 18 (1:1). Мерфи, 40 (2:1). Бенрама, 53 (2:2). Соучек, 63 (2:3). Антонио, 66 (2:4).

Нереализованный пенальти: Антонио, 63 (вратарь)

«Ньюкасл Юнайтед»: Кларк, Фернандес, Ритчи, Крафт (Лонгстафф, 85), Шелви (Фрэйзер, 70), Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон (Жоэлинтон, 85).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Джонсон, 90), Бенрама (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).

Предупреждение: Шелви, 51.

Судья: Аткинсон.

15 августа. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл Юнайтед — Вест Хэм

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Локомотив 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

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1.52

Обе забьют - нет

15%

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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