«Вест Хэм» одержал победу над «Ньюкаслом» в первом туре чемпионата Англии
«Ньюкасл» проиграл «Вест Хэму» со счетом 2:4 в первом туре чемпионата Англии.
У хозяев мячи забивали Каллум Уилсон и Джейкоб Мерфи.
Среди гостей голами отличились Аарон Крессуэлл, Саид Бенрама, Томаш Соучек и Майкл Антонио.
В этом матче Антонио забил 47-й мяч за «Вест Хэм» в премьер-лиге . По этому показателю он сравнялся с рекордсменов клуба Паоло Ди Канио.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:4 (2:1)
Голы: Уилсон, 5 (1:0). Крессуэлл, 18 (1:1). Мерфи, 40 (2:1). Бенрама, 53 (2:2). Соучек, 63 (2:3). Антонио, 66 (2:4).
Нереализованный пенальти: Антонио, 63 (вратарь)
«Ньюкасл Юнайтед»: Кларк, Фернандес, Ритчи, Крафт (Лонгстафф, 85), Шелви (Фрэйзер, 70), Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон (Жоэлинтон, 85).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Джонсон, 90), Бенрама (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).
Предупреждение: Шелви, 51.
Судья: Аткинсон.
15 августа. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю