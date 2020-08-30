«Ньюкасл» ведет переговоры с «Порту» по Марега

«Ньюкасл» ведет переговоры с «Порту» о трансфере нападающего Муссы Марега, сообщает A Bola.

Ранее Марега отказался продлевать контракт с «драконами». Нынешнее соглашение футболиста с «Порту» рассчитано до лета 2021 года, и уже ближайшей зимой он сможет вести переговоры с другими клубами.

«Ньюкасл» готов отдать за 29-летнего форварда, который в прошлом сезоне забил 12 мячей в чемпионате Португалии, 15 миллионов евро, в то время, как «Порту» хочет получить ближе к 20 миллионам.