«Ньюкасл» вдесятером удержал победу над «Саутгемптоном», у «Бернли» ничья с «Брайтоном»

В матчах 23-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» (3:2). С 50-й минуты «сороки» играли в меньшинстве.

В другой встрече «Бернли» с «Брайтоном» победителя не выявили (1:1).

После победы «Ньюкасл» с 25 очками после 23 игр занимает 16-е место в АПЛ. «Саутгемптон» с 29 очками в 22 играх остался 12-м.

«Бернли» из-за ничьей не смог догнать «Брайтон» и остался на 17-й строчке с 23 очками в 22 играх. Брайтон идет 15-м с 25 очками в 23 играх.

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23-й тур

«Бернли» — «Брайтон» — 1:1 (0:1)

Голы: Данк, 36 (0:1). Гвюдмундссон, 53 (1:1).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Гвюдмундссон, Барнс, Выдра, Макнейл.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер (Лаллана, 76), Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер, Мопей (Троссар, 63), Конноли (Уэлбек, 62).

Предупреждения: Ми, 19. Гвюдмундссон, 28.

Судья: Тэйлор.

6 февраля. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Ньюкасл» — «Саутгемптон» — 3:2 (3:1)

Голы: Уиллок, 16 (1:0). Альмирон, 26 (2:0). Минамино, 30 (2:1). Альмирон, 45+4 (3:1). Уорд-Проуз, 48 (3:2).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Шер, Манкильо (Крафт, 25), Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Альмирон, Уиллок, Сен-Максимен (Дамметт, 67), Уилсон (Жоэлинтон, 36).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс (Н`Лундулу, 81), Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд, Ингс, Минамино, Адамс.

Предупреждения: Хендрик, 11. Крафт, 45+3. Беднарек, 73. Дарлоу, 90+6.

Удаление: Хендрик, 50.

Судья: Поусон.

6 февраля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».