«Ньюкасл» вдесятером удержал победу над «Саутгемптоном», у «Бернли» ничья с «Брайтоном»
В матчах 23-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» (3:2). С 50-й минуты «сороки» играли в меньшинстве.
В другой встрече «Бернли» с «Брайтоном» победителя не выявили (1:1).
После победы «Ньюкасл» с 25 очками после 23 игр занимает 16-е место в АПЛ. «Саутгемптон» с 29 очками в 22 играх остался 12-м.
«Бернли» из-за ничьей не смог догнать «Брайтон» и остался на 17-й строчке с 23 очками в 22 играх. Брайтон идет 15-м с 25 очками в 23 играх.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
«Бернли» — «Брайтон» — 1:1 (0:1)
Голы: Данк, 36 (0:1). Гвюдмундссон, 53 (1:1).
«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Гвюдмундссон, Барнс, Выдра, Макнейл.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер (Лаллана, 76), Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер, Мопей (Троссар, 63), Конноли (Уэлбек, 62).
Предупреждения: Ми, 19. Гвюдмундссон, 28.
Судья: Тэйлор.
6 февраля. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Ньюкасл» — «Саутгемптон» — 3:2 (3:1)
Голы: Уиллок, 16 (1:0). Альмирон, 26 (2:0). Минамино, 30 (2:1). Альмирон, 45+4 (3:1). Уорд-Проуз, 48 (3:2).
«Ньюкасл»: Дарлоу, Шер, Манкильо (Крафт, 25), Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Альмирон, Уиллок, Сен-Максимен (Дамметт, 67), Уилсон (Жоэлинтон, 36).
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс (Н`Лундулу, 81), Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд, Ингс, Минамино, Адамс.
Предупреждения: Хендрик, 11. Крафт, 45+3. Беднарек, 73. Дарлоу, 90+6.
Удаление: Хендрик, 50.
Судья: Поусон.
6 февраля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю