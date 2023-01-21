«Ньюкасл» установил клубный рекорд по серии без поражений в АПЛ

«Ньюкасл» установил клубный рекорд по серии без поражений в высшем дивизионе, сообщает Opta.

21 января команда Эдди Хау сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в 21-м туре АПЛ.

В последний раз «сороки» проигрывали в премьер-лиге 31 августа — «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 6 ничьих.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии (39 очков). В следующем туре команды сыграет с «Саутгемптоном».