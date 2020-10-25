«Ньюкасл» ушел от поражения на 89-й минуте встречи с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 6-го тура АПЛ — 1:1.

На гол нападающего «волков» Рауля Хименеса «сороки» ответили мячом форварда Джейкоба Мерфи.

«Вулверхэмптон» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками, «Ньюкасл» идет 14-м с 8 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (0:0)

Голы: Хименес, 80 (1:0). Мерфи, 89 (1:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс (Марсал, 68), Килмен, Дендонкер, Невеш (Жоау Моутинью, 83), Хименес, Поденсе (Траоре, 68), Педру Нету.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Шер, Ласкеллес (Кэрролл, 88), Льюис, Хендрик, Альмирон, Сен-Максимен (Лонгстафф, 79), Мерфи, Фрэйзер (Жоэлинтон, 78), Уилсон.

Предупреждение: Альмирон, 40.

Судья: Мэйсон (Англия).

25 октября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».