«Ньюкасл» ушел на двухнедельные каникулы из-за коронавируса
«Ньюкасл» приостановил всю футбольную деятельность на две недели. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Это решение связано с пандемией коронавируса.
Сообщается, что у игроков и работников клуба не выявлен коронавирус, поэтому команда не уходит на карантин. Тем не менее, в этот период не будут проводиться тренировки или матчи. Ближайшие матчи резервной команды и команды Академии «Ньюкасла» также перенесены.
Ранее стало известно, что матчи английской премьер-лиги были приостановлены как минимум до 4 апреля.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/news/kakie-sorevnovaniya-uzhe-otmenili-iz-za-koronavirusa-polnyy-spisok-1652317/