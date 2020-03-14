«Ньюкасл» ушел на двухнедельные каникулы из-за коронавируса

«Ньюкасл» приостановил всю футбольную деятельность на две недели. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Это решение связано с пандемией коронавируса.

Сообщается, что у игроков и работников клуба не выявлен коронавирус, поэтому команда не уходит на карантин. Тем не менее, в этот период не будут проводиться тренировки или матчи. Ближайшие матчи резервной команды и команды Академии «Ньюкасла» также перенесены.

Ранее стало известно, что матчи английской премьер-лиги были приостановлены как минимум до 4 апреля.

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