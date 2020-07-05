«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и продлил беспроигрышную серию в АПЛ до шести матчей

«Ньюкасл» в матче 33-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 2:2.

У хозяев отличились Мигель Алмирон и Джонджо Шелви, лондонцы ответили точными ударами Микаила Антонио и Томаша Соучека.

После этого матча «Ньюкасл» с 43 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 30 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:2 (1:1)

Голы: Антонио, 4 (0:1). Альмирон, 17 (1:1). Соучек, 65 (1:2). Шелви, 67 (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Крафт, Манкильо, Ласкеллес, Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Альмирон, Гэйл (Ритчи, 69), Сен-Максимен (Лазаро, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Нобл, 57), Пабло Форнальс (Ярмоленко, 75), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Предупреждение: Гэйл, 37.

Судья: Поусон (Англия).

?5 июля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».