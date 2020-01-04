«Ньюкасл» сыграл вничью и не смог выйти в 1/16 финала Кубка Англии. Его ждет еще один матч с «Рочдэйлом»

В Англии состоялись матчи 1/32 финала Кубка страны. «Бернли» принимал «Питерборо Юнайтед» и добился победы со счетом 4:2. А «Ньюкасл Юнайтед» сыграл на выезде вничью с «Рочдэйлом» — 1-1, теперь командам предстоит сыграть еще один матч.

Кубок Англии

1/32 финала

«Рочдэйл» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (0:1)

Голы: Альмирон, 17 (0:1). Уилбрэм, 79 (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Крафт, Йедлин, Хэйден, Альмирон (Ритчи, 64), Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Атсу, Муто (Ки Сон Ен, 53), Жоэлинтон.

Судья: Кут (Англия).

4 января. Рочдэйл. Стадион «Spotland Stadium»

«Бернли» — «Петерборо» — 4:2 (3:1)

Голы: Родригес, 8 (1:0). Питерс, 15 (2:0). Хендрик, 23 (3:0). Тони, 39 (3:1). Родригес, 52 (4:1). Джейд-Джонс, 76 (4:2).

«Бернли»: Харт, Питерс, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк (Уэствуд, 90), Хендрик, Леннон, Родригес, Вуд (Выдра, 74), Гвюдмундссон (Тэйлор, 46).

Судья: Джоунс (Англия).

4 января. Бернли. Стадион «Терф Мур»

«Миллуолл» — «Ньюпорт Каунти» — 3:0 (1:0)

«Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун» — 1:1 (1:0)

«Ротерхэм Юнайтед» — «Халл Сити» — 2:3 (2:1)

«Бирмингем Сити» — «Блэкберн Роверс» — 2:1 (1:0)