«Ньюкасл» связался с «Ромой» по поводу Дзаньоло

«Ньюкасл» связался с «Ромой» по поводу доступности трансфера Николо Дзаньоло, сообщает Radio Radio в Риме.

По данным источника, решение о будущем клуба должны принять директор клуба Тьягу Пинту и главный тренер Жозе Моуринью.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому».

Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года.