«Ньюкасл» связался с «Ромой» по поводу Дзаньоло
«Ньюкасл» связался с «Ромой» по поводу доступности трансфера Николо Дзаньоло, сообщает Radio Radio в Риме.
По данным источника, решение о будущем клуба должны принять директор клуба Тьягу Пинту и главный тренер Жозе Моуринью.
В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому».
Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ман. Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|
3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|
6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
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15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|- : -
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|11
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2
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