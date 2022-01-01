«Ньюкасл» сделал предложение «Атлетико» по Триппьеру

«Ньюкасл» вступил в переговоры с «Атлетико» по трансферу защитника Кирана Триппьера, сообщает Sky Sports. «Сороки» направили предложение по английскому футболисту, но сумма не разглашается.

31-летний защитник может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла». Английский клуб предлагают ему 145 тысяч евро в год в качестве зарплаты.

В этом сезоне ла лиги Триппьер провел 14 матчей. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.