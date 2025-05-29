«Ньюкасл» рассматривает замену Тонали на Гендузи

Полузащитник «Лацио» и сборной Франции Маттео Гендузи может вернуться в Англию, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Ньюкасл» заинтересован в экс-футболисте «Арсенала» и готов предложить за него 40 миллионов евро.

Будущее Гендузи зависит от ситуации с итальянским полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали, который интересен «Ювентусу». Также возможен вариант, при котором «Ньюкасл» будет использован агентами игрока для улучшения условий Гендузи по контракту с «Лацио».

26-летний француз перешел в римский клуб из «Марселя» перед прошлым сезоном за 13 миллионов евро. За «Лацио» он провел 48 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав пять результативных передач.