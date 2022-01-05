«Ньюкасл» рассчитывает подписать Диня

Защитник «Эвертона» Люка Динь может сменить команду в зимнее трансферное окно. По информации The Telegraph, 28-летний француз является следующей целью «Ньюкасла» полсе перехода Кирана Триппьера из «Атлетико».

Ранее Динь поссорился с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом, чем рассчитывает воспользоваться «Ньюкасл».

В этом сезоне Динь сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.