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«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Барселоны» Лангле

«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле
14:40
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«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле, сообщает Diario Sport.

По информации источника, новые владельцы «Ньюкасла» хотят подписать 26-летнего француза зимой. Отмечается, что серьезные траты в зимнее трансферное окно в планы клуба не входят.

В нынешнем сезоне Лангле провел четыре матча за «Барселону» в ла лиге и не отметился результативными действиями.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/newcastle-pregunta-lenglet-12226887

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