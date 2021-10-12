«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Барселоны» Лангле
«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле
14:40
«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле, сообщает Diario Sport.
По информации источника, новые владельцы «Ньюкасла» хотят подписать 26-летнего француза зимой. Отмечается, что серьезные траты в зимнее трансферное окно в планы клуба не входят.
В нынешнем сезоне Лангле провел четыре матча за «Барселону» в ла лиге и не отметился результативными действиями.
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/newcastle-pregunta-lenglet-12226887
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