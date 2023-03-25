Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:51

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ньюкасл» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Адриена Рабьо, сообщает Fichajes.

Соглашение 27-летнего игрока с итальянским клубом истекает в конце текущего сезона, и «сороки», которые находятся в поиске качественного полузащитника, могут предложить ему контракт.

Ранее Рабьо допустил, что может остаться в «Ювентусе». Полузащитник выступает за клуб из Турина с июля 2019 года.

В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду.

Источник: Fichajes
Адриен Рабьо
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» планирует продать семерых футболистов в летнее трансферное окно

Шейх Джассим отправил новое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости