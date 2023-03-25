«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо
«Ньюкасл» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Адриена Рабьо, сообщает Fichajes.
Соглашение 27-летнего игрока с итальянским клубом истекает в конце текущего сезона, и «сороки», которые находятся в поиске качественного полузащитника, могут предложить ему контракт.
Ранее Рабьо допустил, что может остаться в «Ювентусе». Полузащитник выступает за клуб из Турина с июля 2019 года.
В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду.
Источник: Fichajes
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4
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