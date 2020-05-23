«Ньюкасл» провел переговоры с Покеттино

Маурисио Покеттино остается основным кандидатам на пост главного тренера «Ньюкасла». Руководство английского клуба провело переговоры с 48-летним аргентинцем, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Ньюкасл» находится на пороге смены владельца, ожидается, что инвесторы из Саудовской Аравии, которые собираются приобрести клуб, потратят серьезные деньги на приглашение тренера с мировым именем и на усиление состава.

Другим кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла» является Массимилиано Аллегри.