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«Ньюкасл» провел переговоры с Покеттино

08:00
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Маурисио Покеттино остается основным кандидатам на пост главного тренера «Ньюкасла». Руководство английского клуба провело переговоры с 48-летним аргентинцем, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Ньюкасл» находится на пороге смены владельца, ожидается, что инвесторы из Саудовской Аравии, которые собираются приобрести клуб, потратят серьезные деньги на приглашение тренера с мировым именем и на усиление состава.

Другим кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла» является Массимилиано Аллегри.

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