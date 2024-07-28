«Ньюкасл» претендует на Малика Тшау из «Милана»

Защитник «Милана» Малик Тшау может продолжить карьеру в Англии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 22-летнего немца претендует «Ньюкасл». Английскому клубу придется заплатить за игрока 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тшау провел 30 матчей, в которых он отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.