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«Ньюкасл» претендует на Лаллану

23:46
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Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана находится в сфере интересов «Ньюкасла». У 31-летнего англичанина по окончании нынешнего сезона закончится контракт с «Ливерпулем», и он получит статус свободного агента, сообщает The Telegraph.

В этом сезоне Лаллана провел 12 матчей за «Ливерпуль», забив гол и отдав результативную передачу.

Также на игрока претендует «Саутгемптон». Именно из этой команды Лаллана перешел в «Ливерпуль». Тот трансфер обошелся «красным» в 31 миллион фунтов стерлингов.

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