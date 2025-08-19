«Ньюкасл» предложит за Висса из «Брентфорда» более 40 миллионов евро

«Ньюкалс» по-прежнему заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» Йоана Висса, сообщает The Sun.

По данным источника, «сороки» намерены увеличить свое предложение за переход 28-летнего конголезца до 40,5 миллиона евро. Ранее «Брентфорд» отверг сумму в 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Висса в 39 матчах во всех турнирах забил 20 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.