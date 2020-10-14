«Ньюкасл» предложит Сен-Максимену новый контракт с серьезным повышением зарплаты

«Ньюкасл» намерен продлить контракт с нападающим Алланом Сен-Максименом, сообщает Sky Sports.

23-летний француз подписал с «сороками» контракт до конца июня 2025 года прошлым летом, когда переходил в клуб из «Ниццы», однако руководство хочет наградить игрока за успешные выступления и предлагает ему новое соглашение со значительным повышением зарплаты до конца июня 2026 года.

В сезоне-2020/21 Сен-Максимен провел за «Ньюкасл» 4 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.