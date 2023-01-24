«Ньюкасл» предложит 40 миллионов фунтов за форварда «Эвертона» Гордона

«Ньюкасл» собирается подписать крайнего нападающего «Эвертона» Энтони Гордона, сообщает Sky Sports. По данным источника, «сороки» предложат «ирискам» около 40 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего англичанина.

Отмечается, что переход вряд ли состоится, так как руководство мерсисайдцев намерено удержать игрока, которого летом не удалось подписать «Челси».

Контракт Гордона действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. В этом сезоне игрок провел 18 матчей и забил 3 гола.