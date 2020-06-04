«Ньюкасл» предложил Лонгстаффу улучшенный контракт. На игрока претендует «Удинезе»

«Ньюкасл» предложил полузащитнику Мэттью Лонгстаффу контракт на улучшенных условиях, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб готов побороться с «Удинезе», который предлагает 20-летнему англичанину зарплату в 30 тысяч фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов повысить заработок футболиста до 15 тысяч фунтов в неделю, однако сейчас «сороки» согласны повысить предложение. По нынешнему контракту Лонгстафф получает лишь 850 евро в неделю.

В сезоне-2019/20 Лонгстафф провел за «Ньюкасл» 12 матчей, на его счету 3 забитых мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 3,6 миллиона евро.