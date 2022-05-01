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Сегодня, 12:14

«Ньюкасл» предложил Лонгстаффу долгосрочный контракт

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ньюкасл» намерен продлить контракт с полузащитником Шоном Лонгстаффом, сообщает The Times.

По информации источника, клуб предложил 24-летнему англичанину новую долгосрочную сделку и хочет сохранить его, чтобы избежать ухода игрока на правах свободного агента.

Лонгстафф — воспитанник «Ньюкасла». В сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/newcastle-offer-sean-longstaff-four-year-deal-in-bid-to-stop-him-leaving-on-a-free-transfer-5nk7s6j7t
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 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
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 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
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30.04 14:30
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 1 : 2
30.04 17:00
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Лидс – Ман. Сити
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Мохамед Салах

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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