«Ньюкасл» предложил Лонгстаффу долгосрочный контракт

«Ньюкасл» намерен продлить контракт с полузащитником Шоном Лонгстаффом, сообщает The Times.

По информации источника, клуб предложил 24-летнему англичанину новую долгосрочную сделку и хочет сохранить его, чтобы избежать ухода игрока на правах свободного агента.

Лонгстафф — воспитанник «Ньюкасла». В сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.