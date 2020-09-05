«Ньюкасл» предложил 20 миллионов фунтов за форварда «Борнмута»

«Ньюкасл» оформил предложение по нападающему «Борнмута» Каллуму Уилсону, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «сороки» предложили за 28-летнего англичанина 20 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» предлагала за форварда 15 миллионов фунтов, но получила отказ.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.