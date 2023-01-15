«Ньюкасл» повторил клубный рекорд по серии без поражений в АПЛ
«Ньюкасл» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей. Команда Эдди Хау обыграла «Фулхэм» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ.
14-й подряд матч без поражений в чемпионате — это повторение рекорда «Ньюкасла» в рамках АПЛ, сообщает Squawka Live.
14 матчей без поражений — на данный момент также лучшая серия среди всех команд, выступающих в топ-5 лиг.
В последний раз «сороки» проигрывали в премьер-лиге 31 августа — «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
4
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|18
|6
|4
|8
|17-26
|22
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|2 : 1
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|2 : 1
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|3 : 0
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|1 : 2
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|2 : 0
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 0
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 0
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|1 : 0
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|1 : 0
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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