«Ньюкасл» повторил клубный рекорд по серии без поражений в АПЛ

«Ньюкасл» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей. Команда Эдди Хау обыграла «Фулхэм» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ.

14-й подряд матч без поражений в чемпионате — это повторение рекорда «Ньюкасла» в рамках АПЛ, сообщает Squawka Live.

14 матчей без поражений — на данный момент также лучшая серия среди всех команд, выступающих в топ-5 лиг.

В последний раз «сороки» проигрывали в премьер-лиге 31 августа — «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих.