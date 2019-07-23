"Ньюкасл" подтвердил самый дорогой трансфер в своей истории

"Ньюкасл" официально подтвердил трансфер нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона. 22-летний бразилец подписал с клубом контракт до лета 2025 года, сообщает официальный сайт "Сорок".
Этот трансфер стал рекордным в истории "Ньюкасла". По информации Sky Sports, сумма сделки составила 40 миллионов фунтов стерлингов. Также эта продажа стала самой успешной и в истории "Хоффенхайма".
В прошедшем сезоне Жоэлинтон провел в чемпионате Германии 28 матчей, в который забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.
We are delighted to welcome our new club record signing – Joelinton!– Newcastle United FC (@NUFC) July 23, 2019
Full story: https://t.co/t7Qe83xUnX #JoelinToon #NUFC pic.twitter.com/wmzjHbkJxE
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