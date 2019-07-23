"Ньюкасл" подтвердил самый дорогой трансфер в своей истории

"Ньюкасл" официально подтвердил трансфер нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона. 22-летний бразилец подписал с клубом контракт до лета 2025 года, сообщает официальный сайт "Сорок".

Этот трансфер стал рекордным в истории "Ньюкасла". По информации Sky Sports, сумма сделки составила 40 миллионов фунтов стерлингов. Также эта продажа стала самой успешной и в истории "Хоффенхайма".

В прошедшем сезоне Жоэлинтон провел в чемпионате Германии 28 матчей, в который забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.