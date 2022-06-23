«Ньюкасл» подписал вратаря сборной Англии Поупа

«Ньюкасл» подписал вратаря сборной Англии Ника Поупа.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на четыре года.

30-летний вратарь выступал за «Бернли» с 2016 года. Он дважды призначался лучшим игроком года в составе клуба. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Поуп сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах и пропустил 51 гол. Девять матчей вратарь отстоял на ноль.