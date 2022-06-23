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Сегодня, 21:51

«Ньюкасл» подписал вратаря сборной Англии Поупа

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ник Поуп.
Фото ФК «Ньюкасл»

«Ньюкасл» подписал вратаря сборной Англии Ника Поупа.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на четыре года.

30-летний вратарь выступал за «Бернли» с 2016 года. Он дважды призначался лучшим игроком года в составе клуба. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Поуп сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах и пропустил 51 гол. Девять матчей вратарь отстоял на ноль.

Источник: https://www.nufc.co.uk/news/latest-news/england-international-nick-pope-joins-newcastle-united/
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