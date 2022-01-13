«Ньюкасл» подписал форварда «Бернли» Вуда

«Ньюкасл» объявил о покупке нападающего «Бернли» Криса Вуда.

Контракт с 30-летним новозеландцем рассчитан на 2,5 года, сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «сороки» заплатили за футболиста 30 миллионов евро.

All Black and White. ??



Welcome, @officialcwood! ???? — Newcastle United FC (@NUFC) January 13, 2022

Вуд выступал за «Бернли» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 он провел за «бордовых» 21 матч и забил 3 гола.