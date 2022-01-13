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Сегодня, 12:36

«Ньюкасл» подписал форварда «Бернли» Вуда

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ньюкасл» объявил о покупке нападающего «Бернли» Криса Вуда.

Контракт с 30-летним новозеландцем рассчитан на 2,5 года, сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «сороки» заплатили за футболиста 30 миллионов евро.

Вуд выступал за «Бернли» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 он провел за «бордовых» 21 матч и забил 3 гола.

Крис Вуд
Футбол
ФК Бернли
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
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 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
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 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
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 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
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 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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Арсенал – Ман. Сити
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Уотфорд – Тоттенхэм
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2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
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Лестер – Норвич
 - : -
31.05 00:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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