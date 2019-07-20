"​Ньюкасл" обыграл "Вест Хэм" в матче за третье место на турнире Asia Trophy by Premier League со счетом 1:0. Единственный мяч забил японец Йосинори Муто.

Premier League Asia Trophy

"Ньюкасл Юнайтед" – "Вест Хэм Юнайтед" – 1:0 (1:0)

Гол: Муто, 34.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк (Фернандес, 46), Шер, Ласкеллес, Стерри (Манкильо, 46), Колбэк (Лазар, 78), Ритчи (Ш.Лонгстафф, 64), Шелви (М.Лонгстафф, 78), Хэйден (Ки Сон Ен, 46), Муто (Аронс, 78), Серенсен (Мерфи, 46).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски (Роберто, 64), Сабалета (Джонсон, 73), Огбонна, Рид (Санчес, 46), Крессуэлл, Райс, Лансини (Уилшир, 46), Каллен (Нобл, 64), Эрнандес (Снодграсс, 46), Ярмоленко (Антонио, 46), Фелипе Андерсон (Диангана, 64).

Судья: Гань Син (Китай).

20 июля. Шанхай. Стадион "Хункоу".