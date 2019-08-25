«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм»
«Ньюкасл» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Единственный гол забил Жоэлинтон.
Тоттенхэм занимает 7-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» — 19-й.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
3-й тур
«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 0:1 (0:1)
Гол: Жоэлинтон, 27.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэйвис, 88), Санчес, Уокер-Питерс (Эриксен, 62), Сиссоко, Уинкс, Сон Хын Мин, Ламела (Ло Сельсо, 62), Лукас Моура, Кейн.
«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Крафт, Дамметт, Ласкеллес (Фернандес, 82), Ритчи, Хэйден, Альмирон, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 17), Жоэлинтон (Муто, 88).
Предупреждения: Уинкс, 11. Ритчи, 47. Роуз, 66. Жоэлинтон, 87.
Судья: Дин (Англия).
25 августа. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/