«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм»

«Ньюкасл» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Единственный гол забил Жоэлинтон.

Тоттенхэм занимает 7-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» — 19-й.

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3-й тур

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 0:1 (0:1)

Гол: Жоэлинтон, 27.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэйвис, 88), Санчес, Уокер-Питерс (Эриксен, 62), Сиссоко, Уинкс, Сон Хын Мин, Ламела (Ло Сельсо, 62), Лукас Моура, Кейн.

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Крафт, Дамметт, Ласкеллес (Фернандес, 82), Ритчи, Хэйден, Альмирон, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 17), Жоэлинтон (Муто, 88).

Предупреждения: Уинкс, 11. Ритчи, 47. Роуз, 66. Жоэлинтон, 87.

Судья: Дин (Англия).

25 августа. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».