«Ньюкасл» обыграл «Челси», забив на 94-й минуте
«Ньюкасл» взял верх над «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Исаак Хэйден на четвертой добавленной минуте. Лондонцы упустили шанс сократить отставание от идущего на третьем месте «Лестера» до трех очков.
«Ньюкасл» поднялся в таблице на 12-е место.
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Премьер-лига
23-й тур
«Ньюкасл» — «Челси» — 1:0 (0:0)
Гол: Хэйден, 90+4.
«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс (Ритчи, 12), Крафт (Ш.Лонгстафф, 71), Ласкеллес, Шелви (М.Лонгстафф, 85), Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс (Эмерсон, 75), Жоржинью, Канте, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80), Хадсон-Одои.
Предупреждения: Хэйден, 55. Эмерсон, 84.
Судья: Кавана.
18 января. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/