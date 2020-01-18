«Ньюкасл» обыграл «Челси», забив на 94-й минуте

«Ньюкасл» взял верх над «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Исаак Хэйден на четвертой добавленной минуте. Лондонцы упустили шанс сократить отставание от идущего на третьем месте «Лестера» до трех очков.

«Ньюкасл» поднялся в таблице на 12-е место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

«Ньюкасл» — «Челси» — 1:0 (0:0)

Гол: Хэйден, 90+4.

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс (Ритчи, 12), Крафт (Ш.Лонгстафф, 71), Ласкеллес, Шелви (М.Лонгстафф, 85), Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс (Эмерсон, 75), Жоржинью, Канте, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80), Хадсон-Одои.

Предупреждения: Хэйден, 55. Эмерсон, 84.

Судья: Кавана.

18 января. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».