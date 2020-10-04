«Ньюкасл» обыграл «Бернли», Уилсон сделал дубль
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«Ньюкасл» победил «Бернли» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Англии. В составе победителей дубль сделал Каллум Уилсон.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
4-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» — 3:1 (1:0)
Голы: Сен-Максимен, 14 (1:0). Уэствуд, 61 (1:1). Уилсон, 65 (2:1). Уилсон, 77 — с пенальти (3:1).
«Ньюкасл»: Дарлоу, Фернандес, Шер (Манкильо, 55), Крафт, Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Сен-Максимен (Фрэйзер, 73), Уилсон, Жоэлинтон (Лонгстафф, 90).
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Стивенс (Гвюдмундссон, 68), Браунхил, Вуд, Барнс (Выдра, 78), Макнейл.
Предупреждения: Жоэлинтон, 37. Тарковски, 37. Барнс, 40. Льюис, 49. Макнейл, 69.
Судья: Кут.
3 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».