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«Ньюкасл» обыграл «Бернли», Уилсон сделал дубль

00:13

«Ньюкасл» победил «Бернли» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Англии. В составе победителей дубль сделал Каллум Уилсон.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» — 3:1 (1:0)

Голы: Сен-Максимен, 14 (1:0). Уэствуд, 61 (1:1). Уилсон, 65 (2:1). Уилсон, 77 — с пенальти (3:1).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Фернандес, Шер (Манкильо, 55), Крафт, Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Сен-Максимен (Фрэйзер, 73), Уилсон, Жоэлинтон (Лонгстафф, 90).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Стивенс (Гвюдмундссон, 68), Браунхил, Вуд, Барнс (Выдра, 78), Макнейл.

Предупреждения: Жоэлинтон, 37. Тарковски, 37. Барнс, 40. Льюис, 49. Макнейл, 69.

Судья: Кут.

3 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл Юнайтед — Бернли

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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