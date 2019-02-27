"Ньюкасл" обыграл "Бернли"

"Ньюкасл" выиграл у "Бернли" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Фабиан Шер и Шон Лонгстафф.

"Ньюкасл" набрал 31 очко и занимает 13-е место в чемпионате Англии. У "Бернли" 30 очков и 15-е место.

В следующем туре "Ньюкасл" на выезде сыграет с "Вест Хэмом", а "Бернли" примет "Кристал Пэлас".

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Премьер-лига

28-й тур

"Ньюкасл" - "Бернли" - 2:0 (2:0)

Голы: Шер, 24 (1:0). Лонгстафф, 38 (2:0).



"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Шер, Манкильо, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден, Альмирон (Дамметт, 80), Лонгстафф (Диаме, 85), Рондон, Перес (Хоселу, 87).



"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Хендрик, Макнейл (Брэйди, 46), Вуд (Выдра, 83), Гвюдмундссон, Барнс (Крауч, 71).



Предупреждения: Лонгстафф, 22. Ми, 55. Хендрик, 60. Крауч, 88.



Судья: Поусон.



26 февраля. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

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