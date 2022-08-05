«Ньюкасл» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Эдди Хау

«Ньюкасл» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Эдди Хау.

Сообщается, что 44-летний тренер подписал долгосрочное соглашение. Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024 года.

«Это великое счастье — посвятить свое будущее этому невероятному клубу. Я очень горжусь тем, что являюсь главным тренером «Ньюкасла», и наслаждаюсь каждым моментом, проведенным здесь», — приводит слова Хау пресс-служба клуба.

Хау стал главным тренером команды в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне АПЛ «Ньюкасл» занял 12-е место, набрав 45 очков в 38 матчах.