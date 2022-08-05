«Ньюкасл» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Эдди Хау
«Ньюкасл» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Эдди Хау.
Сообщается, что 44-летний тренер подписал долгосрочное соглашение. Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024 года.
«Это великое счастье — посвятить свое будущее этому невероятному клубу. Я очень горжусь тем, что являюсь главным тренером «Ньюкасла», и наслаждаюсь каждым моментом, проведенным здесь», — приводит слова Хау пресс-служба клуба.
Хау стал главным тренером команды в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне АПЛ «Ньюкасл» занял 12-е место, набрав 45 очков в 38 матчах.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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5
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6
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8
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9
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
|0
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11
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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