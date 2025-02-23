«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», Исак оформил дубль

«Ньюкасл» дома обыграл «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура АПЛ — 4:3.

У хозяев дубль оформил Александер Исак. У гостей голы на счету Каллума Хадсона-Одои, Николы Миленковича и Райан Йетса.

«Ньюкасл» набрал 44 очка и занимает 5-е место в таблице АПЛ. «Ноттингем» с 47 очками — на 3-й строчке.